الرئيس المكسيكي يصف غزو الإسبان لبلاده بـ"الفشل المدوي"

وصف الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، غزو الإسبان للمكسيك بـ"الفشل المدوّي"، وذلك بمناسبة إحياء ذكرى مرور 500 سنة على سقوط إمبراطورية الأزتيك.

"هذه المصيبة، الكارثة، سموها ما شئتم، تدفعنا للقول إن الغزو كان فشلا مدويا".

وقال أوبرادور من زوكالو أكبر ساحة في العاصمة المكسيكية وبحضور ممثلين عن السكان الأصليين في المكسيك وكندا والولايات المتحدة وأشخاص متحدرين من سلالة مونتيسوما الثاني، آخر أباطرة الأزتيك

وحسب "فرانس 24"، تطرق الرئيس لوبيز أوبرادور إلى الأمراض التي أصابت السكان الأصليين إثر استعمار الإسبان لبلاده.

واتهم الإسبان بالاستيلاء على كميات كبيرة من الذهب، قائلا إن "الذهب الذي أخذوه من المكسيك طوال 300 سنة وهي فترة الاستعمار الإسباني يوازي 182 طنا".

وذكّر الرئيس اليساري بأنه طالب إسبانيا، بحكومتها وملكها، في أكثر من مناسبة بالاعتذار عن المذابح وأعمال النهب والاستعباد التي طالت السكان الأصليين قبل استقلال المكسيك (1810-1821)، ولكن طلبه لم يلق تجاوبا.

كما طلب أوبرادور "الصفح من ضحايا الكارثة التي خلفها الاحتلال العسكري الإسباني لأمريكا الوسطى وما تبقى من أراضي الجمهورية المكسيكية الحالية".

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