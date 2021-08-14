قطر توجه دعوة إلى "طالبان" بعد اقترابها من السيطرة على العاصمة كابل

دعت قطر، اليوم السبت، حركة "طالبان" الأفغانية الإرهابية إلى خفض التصعيد ووقف إطلاق النار مع إعلان سيطرتها على المزيد من مراكز الولايات مقتربة من العاصمة كابل.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التقى اليوم مع الملا عبد الغني برادر، رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان والوفد المرافق له، مشيرا إلى أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات الميدانية في أفغانستان بشقيها الأمني والسياسي، ومتابعة مفاوضات السلام الأفغانية الجارية في الدوحة،.

وأوضحت الوزارة، أن وزير الخارجية القطري حث طالبان على "خفض التصعيد ووقف إطلاق النار، بما يسهم في تسريع الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة من شأنها ضمان مستقبل مزدهر لأفغانستان حكومةً وشعباً".

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يجتمع مع رئيس المكتب السياسي لحركة طالبانhttps://t.co/ZZCMFG2mEh#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/gYEkDUH7Rl — وزارة الخارجية - قطر (@MofaQatar_AR) August 14, 2021

وأعلنت حركة "طالبان" الأفغانية، في وقت سابق اليوم، سيطرتها على مدينة غرديز عاصمة إقليم بكتيا جنوب شرقي البلاد، ليرتفع بذلك عدد عواصم الولايات التي بسطت الحركة المتشددة سيطرتها عليها إلى 20 مركز ولاية.

يشار إلى أن حركة "طالبان" باتت تسيطر الآن على نصف عواصم المقاطعات الأفغانية البالغ عددها 34 وتسيطر على أكثر من ثلثي البلاد، ولا تزال الحكومة المدعومة من الغرب في العاصمة كابل تسيطر على عدد قليل من المقاطعات في الوسط والشرق وكذلك مدينة مزار الشريف الشمالية.

وبينما لم تتعرض كابل للتهديد بشكل مباشر حتى الآن، فإن حركة "طالبان" تقاتل القوات الحكومية في مقاطعة لوغار، على بعد حوالي 80 كيلومترا (50 ميلا) من العاصمة.

وكان الرئيس الأفغاني، أشرف غني، أكد في وقت سابق، أن إعادة تنظيم القوات الأمنية والدفاعية هي الأولوية القصوى له، مشيرا إلى أنه لن يترك عشرين عاما من الإنجازات تذهب سدى. وأوضح غني، أن "إعادة تنظيم القوات الأمنية هي أولويتنا القصوى والخطة قيد التنفيذ لمنع أعمال عنف"، قبل أن يستدرك، "الحرب المفروضة على الأفغان تجلب مزيدا من القتل والدمار".

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