الدفاع التركية ترسل مروحية وطائرة لدعم عمليات البحث والإنقاذ بعد سقوط طيارة روسية

أعلنت وزارة الدفاع التركية في حسابها على تويتر اليوم السبت أنها أرسلت مروحية من قاعدة إنجرليك وطائرة تركية من قونية إلى مكان سقوط طائرة الإطفاء الروسية للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.

قالت وزارة الدفاع التركية في حسابها على تويتر اليوم السبت إنه:

"بعد تلقي معلومات عن تحطم طائرة إطفاء روسية، التي أقلعت من مدينة أضنا للمشاركة في إخماد حريق كهرمان مرعش، تم إرسال مروحية واحدة إلى المنطقة للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ من قاعدة إنجرليك الجوية وطائرة واحدة من قونية ".

وكانت وسائل إعلام تركية (على وجه الخصوص قناة إن تي في) قالت إن الطائرة تحطمت في جبل بعد أن ألقت بالمياه في منطقة الحريق ولم تتمكن من الارتفاع.