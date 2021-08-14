قناة عبرية تكشف عن جنرالات إيرانيين ردعوا إسرائيل عن ضرب المنشآت النووية

كشفت قناة عبرية، اليوم السبت، عن عدد من الجنرالات الإيرانيين، قالت إنهم لعبوا دورا كبيرا في ردع إسرائيل خلال السنوات الأخيرة الماضية عن ضرب المنشآت النووية الإيرانية.

وقالت القناة "12" إن الجنرالات الإيرانيين المسؤولين عن ردع إسرائيل من مهاجمة المنشآت النووية هم من بقايا خريجي الحرب مع العراق، ويوجهون العديد من التصريحات التهديدية لإسرائيل ويقفون وراء بعض أكبر التدريبات العسكرية في المنطقة.

ولفتت في هذا الصدد إلى العميد عزيز نصير زاده قائد سلاح الجو الإيراني، والعميد علي رضا صباحي فرد قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني.

وأشارت القناة إلى خطاب ألقاه في قاعدة بندر عباس يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع، قائد القوات الجوية الإيرانية عزيز نصير زاده قال فيه "إننا نراقب سماء الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان على مدار الساعة. على استعداد لحماية المنطقة بأكملها إذا لزم الأمر ".

جاءت تصريحات العميد طيار نصير زاده بعد يوم واحد فقط من قول قائد الدفاع الجوي الإيراني "يجب على الأعداء الامتناع عن اختبار قدراتنا وأن يتوقعوا رد إيران المدمر على أي تهديد وعدوان".

التهديدات التي يطلقها الجنرالات الإيرانيون لا تقال من فراغ، بل هي بحسب القناة الإسرائيلية، جزء من التوتر المتزايد بشأن المواجهة بين إيران وإسرائيل، والتي تزداد وضوحا يومًا بعد يوم.

ومن الأمور التي سخنت الأجواء بين الدولتين، التقارير التي خرجت من إسرائيل، بخصوص تجديد الخطط لمهاجمة المواقع النووية في إيران. الجنرال عزيز نصيرزاده هو الرجل المسؤول عن وقف أي هجوم من هذا القبيل.

ينصب معظم التركيز العسكري الإسرائيلي فيما يتعلق بإيران على الحرس الثوري، ذلك التنظيم العسكري الذي يمتك جناح الصواريخ الإستراتيجية. علاوة على ذلك، فإن الشكل الحالي للحرب بين إسرائيل وإيران يجعل الجزء الرئيسي من الجيوش في كلا الجانبين أقل أهمية.

ومع ذلك، إذا صدر أمر بالفعل بإعداد خطة لمهاجمة المواقع النووية الإيرانية، فقد تعامل المخططون الإسرائيليون مع سلاح الجو الإيراني ورئيسه على محمل الجد.

وبحسب القناة "12"، ستكون الطائرات المقاتلة والصواريخ المضادة للطائرات التابعة لمنظومة الدفاع الجوي الإيرانية، إلى جانب نظام التحكم، العقبة الرئيسية في حال وقوع مثل هذا الهجوم. كذلك فإنهم التحدي الرئيسي للرحلات الاستخبارية في الأجواء الإيرانية، والتي التي تنسبها تقارير أجنبية إلى إسرائيل.

تم تعيين عزيز نصير زاده قائدا للقوات الجوية الإيرانية في أغسطس/آب 2018 من قبل المرشد الأعلى علي خامنئي.

كطيار مقاتل في سلاح الجو الإيراني، قاد طائرات نصير زاده مقاتلة من طراز F-4 Phantom، وهي مقاتلة أمريكية اشترتها إيران قبل الثورة الإسلامية عام 1979.

نصير زاده هو من بين الخريجين القلائل من الحرب الإيرانية العراقية الذين ما زالوا في خدمة سلاح الجو الإيراني. تمكن طيارو F-14 الإيرانيون من تحقيق أهم الانتصارات خلال تلك الحرب، من بين أمور أخرى، أسقطوا أكثر من مائة طائرة عراقية، بما في ذلك طائرات ميغ -25، تقول القناة الإسرائيلية.

تضم القوة الرئيسية لسلاح الجو الإيراني حوالي 30 طائرة من طراز F-14 وبضعة عشرات من الفانتوم، إلى جانب حوالي 40 طائرة من طراز MiG-29.

وفي الجانب الهجومي، هناك حوالي 25 طائرة من طراز Mirage F-1 و36 مقاتلة سوخوي 24. وتشير التقديرات إلى أن فرصة أي سيناريو يتم فيه إرسال طائرات هجومية إيرانية إلى إسرائيل، ضئيلة للغاية.

على الرغم من أن العميد نصير زاده هو شخصية إعلامية أقل شهرة مقارنة بقادة أذرع الحرس الثوري، إلا أنه من بين الوجوه المعروفة لدى وسائل الإعلام بتهديد الولايات المتحدة أو إسرائيل بعد كل حادث.

عندما تحدثت إسرائيل مرة أخرى عن مهاجمة البرنامج النووي الإيراني، استمع وعلم أنه إذا حدث ذلك خلال ولايته، فإنه يتحمل مسؤولية الاستعداد لمثل هذا الهجوم وإحباطه.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن نصير زاده قوله "نحن مستعدون للحرب الحاسمة التي ستؤدي إلى اختفاء إسرائيل من الأرض طائراتنا جاهزة ليوم تدمير اسرائيل".

في السنوات الأخيرة، قاد نصير زاده عملية ترقية التكتيك القتالي لسلاح الجو الإيراني، والذي يشمل بشكل أساسي مزيجا من الطائرات المأهولة وغير المأهولة وحتى التعاون مع القوات الجوية للحرس الثوري.

يمكن رؤية هذا التغيير في مناورات إيران الضخة التي جرت خلال العامين الماضيين وتم توثيقها إعلاميا.

وقال نصير زواده مؤخرا في ختام مناورة جمعت بين مختلف الطائرات المقاتلة بما في ذلك طائرات فانتوم وسوخوي 24 وطائرات بدون طيار مسلحة بعيدة المدى من نوع كامان: "المناورات تهدف إلى التدريب على تنفيذ الخطط العملياتية وإرساء النموذج الصحيح الذي يناسب المعركة المستقبلية".

وأشار إلى طريقة العمل الإيرانية "الطائرات المتنوعة سترسل أيضا لعمليات بعيدة المدى بينما سيستخدم التسليح الدقيق (الصواريخ) في الهجمات الجراحية".

الرجل الذي يرأس أحد أكبر أنظمة الدفاع في المنطقة

العميد علي رضا صباحي فرد، المسؤول عن نظام الدفاع الجوي الإيراني، هو الشخصية الثانية المسؤولة عن إحباط أي محاولة محتملة لمهاجمة إسرائيل إيران.

الرجل البالغ من العمر 58 عاما وموطنه مدينة قم، تولى منصبه في مايو/آيار 2018 كتعيين شخصي للمرشد الأعلى خامنئي.

بدأ الجنرال صباحي فرد خدمته في نظام الدفاع الجوي الإيراني في أوائل الثمانينيات وعمل كجندي وضابط في الحرب العراقية الإيرانية. إلى جانب صعوده في الرتب، شغل عددا من المناصب خارج الجيش، كجزء من الحرس الثوري والأجهزة شبه العسكرية والاستخباراتية.

بصفته قائد نظام الدفاع الجوي الإيراني، يرأس اللواء صباحي فرد أحد أقوى الأسلحة الإيرانية، والذي يضم مئات قاذفات الصواريخ المضادة للطائرات من مختلف الأنواع، ويقدر وجود حوالي 160 بطارية صاروخية مضادة للطائرات.

تقول القناة الإسرائيلية في تقريرها: "بينما في سلاح الجو، تشتمل معظم القوة الأساسية على طائرات مقاتلة قديمة، في حالة المنظومة المضادة للطائرات هناك أيضًا عدد غير قليل من الأنظمة الأكثر تقدما في العالم".

وتابعت: " تحت قيادته ثماني بطاريات صواريخ S-300 استلمها الإيرانيون خلال عامي 2015 و2016 من روسيا، و12 بطارية أخرى من طراز بافار 373، النسخة الإيرانية من S-300 الروسية".

ومضت بقولها: " يجب أيضا إضافة 7 إلى 10 بطاريات صواريخ SA-15 وعشرات بطاريات صواريخ هوك. كما يمتلك الإيرانيون العشرات من بطاريات الصواريخ المضادة للطائرات متوسطة وطويلة المدى محلية الصنع".

مثل قائد سلاح الجو، يعتبر قائد الدفاع الجوي الإيراني وجها مألوفا في سلسلة التهديدات ضد إسرائيل والولايات المتحدة في وسائل الإعلام المختلفة، وفق القناة ذاتها.