إعلام: ارتفاع ضحايا السيول في تركيا إلى 51 قتيلا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، اليوم السبت، ارتفاع عدد وفيات السيول والفيضانات التي شهدتها البلاد إلى 51 قتيلا.

ونقلت وكالة الأناضول، مساء اليوم السبت، عن "آفاد" عبر بيان مطول لها، أن السيول والفيضانات أودت بحياة 43 شخصا في ولاية قسطمونو، و7 آخرين في ولاية سينوب، وقتيل واحد في ولاية بارطن، وهي الولايات التي تقع شمال تركيا.

"#آفاد": ارتفاع عدد ضحايا #السيول شمالي #تركيا إلى 51 قتيلا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ارتفاع وفيات السيول والفيضانات التي شهدتها ثلاث ولايات شمالي البلاد إلى 51.https://t.co/pVoP2Db1UI — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 14, 2021

وأشارت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إلى استمرار علاج 9 مصابين في مستشفيات البلاد؛ وفي وقت سابق السبت، أعلنت الإدارة أن حصيلة الوفيات الناجمة عن السيول بلغت 44 قتيلا.

ويعتقد أن عشرة أشخاص لا يزالون تحت أنقاض مبنى انهار على ضفة نهر فاضت مياهه، ويبدو أن مياه السيول جرفت أساسات العديد من المباني السكنية الأخرى.

وهطل حوالي 45 سنتيمترا من مياه الأمطار في أقل من ثلاثة أيام على قرية واحدة بالقرب من بوزكورت.

وكانت فيضانات وسيول ضربت مناطق شمال تركيا في 11 أغسطس/ آب الجاري بالتزامن مع حرائق غابات اندلعت في المناطق الغربية والجنوبية للبلاد، مما أدى إلى خسائر في الأرواح ودمار وأضرار مادية كبيرة في ممتلكات المواطنين.

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