زلزال بقوة 7.2 ريختر يضرب هاييتي... الأشد منذ 11 عاما

ضرب زلزال قوته 7.2 درجة، هاييتي، اليوم السبت، وكان مركزه على بعد 7.5 ميلا شمال شرق سانت لويس دو سود.

وربما يكون هذا الزلزال أشد من زلزال بلغت قوته 7 درجات وقع في هايتي قبل 11 عاما، مما أسفر عن مقتل العشرات إن لم يكن مئات الألوف من الناس وتدمير المباني وتشريد كثيرين.

ونقلت "سبوتنيك" عن إعلام محلي أن 5 على الأقل بينهم طفلين لقوا مصرعهم إثر الزلزال.

من ناحيته، قال رئيس الوزراء الهايتي، أرييل هنري، عبر حسابه على موقع "تويتر" إن الزلزال تسبب في وقوع "عدة قتلى" وأضرار جسيمة في المناطق الجنوبية من الدولة الكاريبية.

Je me rends sur place, avec les autorités compétentes, dans les heures qui suivent en vue d’évaluer la situation dans son ensemble. #Haïti — Dr Ariel Henry (@DrArielHenry) August 14, 2021

وأضاف هنري مؤكدا أنه سيحشد كل الموارد الحكومية المتاحة لمساعدة الضحايا، وناشد الهايتيين أن يتحدوا لأنهم "يواجهون هذا الوضع المأساوي الذي نعيش فيه الآن".

وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتسن لوكالة "رويترز" التحقق من صحتها حتى الآن، تحول منازل وجزء من كنيسة في بلدة جيريمي القريبة إلى أنقاض.

VIDEOS COMING OUT OF PESTEL HAITI, after the 7.2 earthquake of this morning. #HELPHAITI pic.twitter.com/gUGZLOR23c — Thomas Gaspard (@ThomasGaspard14) August 14, 2021

وشعر سكان في كوبا وجامايكا بهذا الزلزال، على الرغم من عدم ورود تقارير عن وقوع أضرار مادية أو وفيات أو إصابات هناك.

ووقع الزلزال بعد أكثر من شهر من مقتل رئيس هايتي، جوفينيل مويس، مما أدى إلى دخول البلاد في حالة من الفوضى السياسية، وقالت منظمات الإغاثة الإنسانية إن الزلزال سيزيد من المعاناة.