"طالبان" تعلن السيطرة على مركز ولاية فارياب شمالي أفغانستان

قالت حركة "طالبان" الأفغانية (المحظورة في روسيا وعدة دول) إنها سيطرت على مركز ولاية فارياب شمالي البلاد، في وقت تكثف فيه هجماتها للسيطرة على مزيد من الأراضي لتقترب من العاصمة كابل.

القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان للحركة، اليوم السبت، "بحمد الله سيطرت قوات الإمارة لإسلامية الآن على مدينة ميمنة عاصمة ولاية فارياب، بما فيها مقر الولاية (مكتب الوالي)، والسجن المركزي، وجميع المقرات الحكومية".

أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم السبت، سيطرتها على معبر حدودي مع باكستان في وقت تكثف فيه معاركها للسيطرة على المزيد من مراكز الولايات لتقترب من العاصمة كابل.

وفي نفس السياق، أكد مصدر حكومي أفغاني لوكالة سبوتنيك، سيطرة الحركة على مدينة أسد آباد، مركز ولاية كونر، شرقي البلاد، في الوقت التي تتقدم الحركة بلا توقف للسيطرة على مزيد من المدن الكبرى.

وبهذه التوسعات، تكون الحركة قد فرضت في سيطرتها على 20 ولاية أفغانية، من أصل 34، بعد اندلاع القتال خلال أكثر من أسبوع.

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة "طالبان"، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مطلع مايو/ أيار الماضي، والمقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر/ أيلول المقبل.