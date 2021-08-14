محتجون في فرنسا ينددون بقواعد الشهادة الصحية الخاصة بكورونا... فيديو

وخرج المحتجون في شوارع باريس ومرسيليا ونيس ومونبلييه ومدن أخرى ملوحين بلافتات كتبوا عليها أن هذه الشهادة تمثل "تمييزا عنصريا" ومرددين هتافات "الحرية، الحرية".
#France Réconfortant de très nombreux Drapeaux Français dans la plupart #manifestation14aout contre le #PassSanitaire à #Macron#Covid_19 #manif14aout pic.twitter.com/TYmDxpQBa8— La Fouine II ❤️📖🏵️ Liberté (@BBR4369) August 14, 2021
ومنذ يوم الاثنين الماضي، يطُلب من المواطنين إظهار هذه الشهادة في الأماكن العامة، مما يثبت أنهم قد تم تطعيمهم أو أن فحوصا في الآونة الأخيرة أثبتت عدم إصابتهم بفيروس كورونا.
Vannes pic.twitter.com/UJdLSLl6ZF— Anna Del (@AnnaDel04261064) August 14, 2021
تقدر السلطات أن ما يزيد على 200 تجمعا يجري تنظيمها حاليا بأنحاء البلاد بمشاركة حوالي 250 ألف محتج.
Unreal numbers in the French city of Bourg-en-Bresse, the majority out against Macron's tyrannical covid passports. #france #protests #frenchprotests #France #Macron #SayNoToTyranny #SayNoToForcedVaccinations #SayNoToVaccinePassports@RobertKennedyJr @BBCNews @BBCWorld @BBC pic.twitter.com/0Tv9HbD3Ea— #SherDilKejriwal🦁👊💪💪🏼 (@anisaz9_basit) August 14, 2021
أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل آتال، الأحد، بدء حملة تطعيم بجرعة ثالثة ضد فيروس كورونا، للأشخاص ذوي الصحة الهشة، بدءا من منتصف أيلول/سبتمبر المقبل.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)