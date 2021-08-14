29 قتيلا والعديد من المصابين حصيلة أولية لزلزال هاييتي

بلغت الحصيلة الأولية الإجمالية للزلزال الذي ضرب هاييتي، حتى الآن، 29 قتيلا والعديد من المصابين، بحسب المدير العام للحماية المدنية.

القاهرة، 14 أغسطس - سبوتنيك. وخلال مؤتمر صحفي حكومي حول الحادث عقدته الحكومة منذ قليل، أوضح جيري تشاندلر، المدير العام للحماية المدنية في هاييتي، "حتى حديثنا الآن، يبلغ العدد الإجمالي للأسف، 29 ضحية"، مشيرا إلى أن 17 ضحية منهم في إقليمي الجنوب ونيب، وأن هناك العديد من المصابين.

ولفت تشاندلر أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية للبحث عن مصابين وضحايا آخرين.

وضرب زلزال قوته 7.2 درجة، هاييتي، اليوم السبت، وكان مركزه على بعد 7.5 ميلا شمال شرق سانت لويس دو سود.

Suite au #séisme qui a causé d’énormes dégâts dans le Sud, la Grand’Anse et les Nippes, j’ai déjà mobilisé toute l’équipe gouvernementale pour adopter, en urgence, toutes les dispositions qui s’imposent.#Haïti — Dr Ariel Henry (@DrArielHenry) August 14, 2021

وربما يكون هذا الزلزال أشد من زلزال بلغت قوته 7 درجات وقع في هايتي قبل 11 عاما، مما أسفر عن مقتل العشرات إن لم يكن مئات الألوف من الناس وتدمير المباني وتشريد كثيرين.

من ناحيته، قال رئيس الوزراء الهايتي، أرييل هنري، عبر حسابه على موقع "تويتر" إن الزلزال تسبب في وقوع "عدة قتلى" وأضرار جسيمة في المناطق الجنوبية من الدولة الكاريبية.

وأضاف هنري مؤكدا أنه سيحشد كل الموارد الحكومية المتاحة لمساعدة الضحايا، وناشد الهايتيين أن يتحدوا لأنهم "يواجهون هذا الوضع المأساوي الذي نعيش فيه الآن".

VIDEOS COMING OUT OF PESTEL HAITI, after the 7.2 earthquake of this morning. #HELPHAITI pic.twitter.com/gUGZLOR23c — Thomas Gaspard (@ThomasGaspard14) August 14, 2021

وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتسن لوكالة "رويترز" التحقق من صحتها حتى الآن، تحول منازل وجزء من كنيسة في بلدة جيريمي القريبة إلى أنقاض.

وشعر سكان في كوبا وجامايكا بهذا الزلزال، على الرغم من عدم ورود تقارير عن وقوع أضرار مادية أو وفيات أو إصابات هناك.

ووقع الزلزال بعد أكثر من شهر من مقتل رئيس هايتي، جوفينيل مويس، مما أدى إلى دخول البلاد في حالة من الفوضى السياسية، وقالت منظمات الإغاثة الإنسانية إن الزلزال سيزيد من المعاناة.

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