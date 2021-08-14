هاييتي تعلن حالة الطوارئ بعد الزلزال

قال رئيس الوزراء الهايتي أرييل هنري إنه سيعلن حالة الطوارئ في البلاد فيما يتعلق بالزلزال الذي أودى بحياة الناس.

وقال هنري على تويتر "سنتخذ الإجراءات اللازمة لمساعدة المتضررين من الزلزال ... يجب أن نظهر تضامنا أكبر مع حالة الطوارئ. ستعلن الحكومة حالة الطوارئ. سنتحرك بسرعة".

ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة قبالة سواحل هايتي يوم السبت. وذكرت وزارة الدفاع المدني في البلاد أن ما لا يقل عن 29 شخصًا لقوا مصرعهم في الزلزال.

ووقع الزلزال بعد أكثر من شهر من مقتل رئيس هايتي، جوفينيل مويس، مما أدى إلى دخول البلاد في حالة من الفوضى السياسية، وقالت منظمات الإغاثة الإنسانية إن الزلزال سيزيد من المعاناة.