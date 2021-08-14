تسجيل
20:15 GMT14 أغسطس/ أب 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مسلحون موالون لقوات الأمن الأفغانية يقاتلون ضد طالبان في كابول

    أفغانستان.. ثاني أكبر مدن البلاد تسقط تحت سيطرة طالبان وباكستان تساعد الراغبين في المغادرة

    © REUTERS / STRINGER
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/04/1049466565_0:0:2946:1658_1200x675_80_0_0_b0f7359b316f6afd78123bb30b4d7469.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202108141049844178-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9/

    كثفت حركة طالبان من معاركها للسيطرة على المزيد من مراكز الولايات في طريقها إلى العاصمة كابول، في وقت قالت باكستان إنها تنسق لتسهيل مغادرة الأفغان والأجانب للبلاد مع تصاعد المعارك بين الحركة والقوات الحكومية.

    القاهرة- سبوتنيك. وقالت الحركة (المحظورة في روسيا)، اليوم السبت، إنها سيطرت على مدينة مزار الشريف، ثاني أكبر مدن البلاد وأكبر المدن في الشمال، عاصمة ولاية بلخ، "بشكل كامل"

    الجيش الوطني الأفغاني، أفغانستان، 2020
    © AP Photo / Rahmat Gul
    طالبان تعلن السيطرة على معبر حدودي مع باكستان

    كما أكدت سيطرتها على مدينة ميمنة، مركز ولاية فارياب شمالي البلاد، "بما فيها مقر الولاية (مكتب الوالي)، والسجن المركزي، وجميع المقرات الحكومية".

    كما قالت الحركة إن "قوات الإمارة الإسلامية سيطرت على معبر انغور اده بولاية بكتيكا [شرق]"، على الحدود مع باكستان.

    ومع تصاعد الأحداث، قالت باكستان إنها تعمل على تسهيل سفر الراغبين في مغادرة أفغانستان إلى أراضيها. وقال سفيرها في أفغانستان، منصور أحمد خان، عبر (تويتر)، إن "سفارة باكستان في كابول خدماتها القنصلية للباكستانيين والأفغان ومواطني الدول الأخرى"، مبينا، "يتم تمديد التأشيرات والخدمات القنصلية على وجه السرعة ودون فرض أي أموال غير قانونية أو ابتزاز".

    وبحسب السفير، تقوم السفارة أيضًا بالتنسيق مع الخطوط الجوية الباكستانية والسلطات الباكستانية لرحلات إضافية لمساعدة الراغبين في السفر إلى باكستان، كما تقوم بتسهيل طلب البعثات الأجنبية والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام لنقل موظفيها مؤقتًا إلى باكستان.

    واجتمع الرئيس الأفغاني أشرف غني مع عدد من القيادات العسكرية، على رأسهم نائب وزير الدفاع. وقالت الرئاسة إن رئيس أركان وزارة الدفاع عرض "خطة عمله لضمان أمن كابول والمحافظات المجاورة لها، وصدرت التعليمات اللازمة لذلك".

    فيما عقد غني لقاء منفصلا مع عدد من القادة السياسيين و"الجهاديين"، وفق الرئاسة. وأيد الاجتماع "موقف الرئيس القائل بأنه يتعين على البلاد منع المزيد من أعمال العنف وعدم الاستقرار وتشريد الأفغان، وتقرر أيضا أن تقوم حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية بتعيين وفد كفؤ في أقرب وقت ممكن وإعداده للمفاوضات".

    دوليا، دعت قطر، والتي تستضيف مكتبا سياسيا لحركة طالبان، الأخيرة إلى خفض التصعيد ووقف إطلاق النار مع إعلان سيطرتها على المزيد من مراكز الولايات مقتربة من العاصمة كابول.

    وجاء في بيان للخارجية القطرية أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التقى اليوم مع الملا عبد الغني برادر، رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان والوفد المرافق له.

    الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، المنعقدة في الدوحة، قطر 12سبتمبر 2020
    © AFP 2021 / Karim Jaafar
    وفد حكومي أفغاني يتوجه إلى قطر لإجراء محادثات مع "طالبان"

    وجرى خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات الميدانية في أفغانستان بشقيها الأمني والسياسي، ومتابعة مفاوضات السلام الأفغانية الجارية في الدوحة، وفقا للبيان.

    وقالت الوزارة إن وزير الخارجية القطري حث طالبان على "خفض التصعيد ووقف إطلاق النار، بما يسهم في تسريع الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة من شأنها ضمان مستقبل مزدهر لأفغانستان حكومةً وشعباً".

    فيما ذكرت حركة طالبان في بيان أن رئيس المكتب السياسي، الملا بردار أخوند، والوفد المرافق له، أكدا رغبة الحركة في "التعامل والعلاقات الإيجابية مع العالم والمجتمع الدولي، وحل المشاكل من خلال الحوار المتبادل"، مؤكدا أن "الجهود التي تبذل في هذا الصدد يجب أن تراعي الحقائق على أرض الواقع في البلاد وينظر إليها بعين الاعتبار"، وفق تعبيره.

    وبهذه التوسعات التي تحققها طالبان ميدانيا، فقد نجحت الحركة المتشددة [المحظورة في روسيا]، في فرض سيطرتها على أكثر من 20 ولاية أفغانية، من أصل 34، بعد اندلاع القتال خلال أكثر من أسبوع.

    وبهذه الانتصارات، تقترب الحركة أكثر من العاصمة، كابول، والتي استقبلت عشرات الآلاف من الفارين من المناطق التي تشهد أعمال قتال، وتلك التي وقعت في يد طالبان.

    وبوقت سابق من اليوم السبت، أكد الرئيس الأفغاني، أشرف غني أن إعادة تنظيم القوات الأمنية والدفاعية هي الأولوية القصوى له، مشيرا إلى أنه لن يترك إنجازات تحققت على مدى عشرين عاما تذهب سدى.

    وبين الرئيس أن الحرب المفروضة على الأفغان تجلب مزيد من القتل للأبرياء والدمار للمرافق العامة وعدم الاستقرار، مشيرا إلى أن مشاورات واسعة تجرى داخل الحكومة ومع شيوخ وقادة سياسيين وممثلين شرائح مختلفة من الشعب الأفغاني وكذلك شركاء دوليين.

    ويأتي التصعيد متزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف الناتو، الذي بدأ في أيار/مايو الماضي، والمقرر اكتماله في أيلول/سبتمبر.

    ووصفت وزارة الخارجية الروسية الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بأنه إقرار بفشل مهمة واشنطن في هذا البلد.

    انظر أيضا:

    طالبان تعلن السيطرة على معبر حدودي مع باكستان
    أسلحة أمريكية في أيدي طالبان.. 20 عاما من الحرب ذهبت أدراج الرياح
    قطر توجه دعوة إلى "طالبان" بعد اقترابها من السيطرة على العاصمة كابل
    ضاحي خلفان يكشف سبب انتصارات حركة طالبان
    "طالبان" تعلن السيطرة على مركز ولاية فارياب شمالي أفغانستان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    منافسات سباق الهجن في السعودية
    واشنطن: على القوات الأفغانية الآن استخدام التدريب المقدم لهم
    واشنطن: على القوات الأفغانية الآن استخدام التدريب المقدم لها
    بندر العطية
    من هو بندر العطية أول سفير قطري لدى السعودية بعد عودة العلاقات
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك