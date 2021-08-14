قيادي بطالبان: الحركة ترغب في انتقال السلطة من الحكومة بطريق تفاوضي

قال قيادي بحركة طالبان الأفغانية (محظورة في روسيا) إن الحركة ترغب في انتقال السلطة من إدارة الرئيس أشرف غني بشكل تفاوضي.

إسلام اباد - سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات لسهيل شاهين، الناطق باسم مكتب طالبان السياسي في الدوحة، خلال مقابلته مع قناة "آج" الباكستانية مساء اليوم.

وقال إن "قيادة الحركة ترغب في انتقال السلطة في كابول في أجواء آمنة وبالطرق التفاوضية".

وأضاف أن حركة طالبان "حاولت بكل طرق إقناع المسئولين في كابول قبول صيغة التفاهم السياسي لأجل انتقال السلطة في كابول بصورة آمنة وسلمية، لكن لم يبد هؤلاء أي تجاوب مع هذه الرغبة من جهة طالبان".

وأكد أن حكومة غني بدأت في إدراك التغييرات على الأرض مع اتساع رقعة سيطرة طالبان على ولايات البلاد.

ولفت إلى أن "إدارة كابول بدأت تبدي الآن نوعا من المرونة بعد التغييرات التي طرأت على أرض الواقع في أفغانستان".

وحققت حركة طالبان انتصارات ميدانية واسعة على قوات الحكومة الأفغانية، وباتت تقترب أكثر من العاصمة، كابل، والتي استقبلت عشرات الآلاف من الفارين من المناطق التي تشهد أعمال قتال، وتلك التي وقعت في يد طالبان.

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة "طالبان"، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مطلع مايو/ أيار الماضي، والمقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر/ أيلول المقبل.