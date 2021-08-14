زلزال عنيف يضرب هايتي... 227 قتيلا ومئات الجرحي والمفقودين

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب هايتي إلى 227 قتيلا بحسب الحماية المدنية في البلاد.

القاهرة- سبوتنيك. وقالت الوكالة في بيان، "ارتفع عدد ضحايا الزلزال إلى 227 شخصا منهم 158 في الجنوب، ومئات الجرحى والمفقودين. وساعدت الاستجابة الأولى من قبل رجال الإنقاذ المحترفين والسكان على انتشال العديد من الأشخاص من تحت الأنقاض. المستشفيات مستمرة باستقبال الجرحى".

وضرب زلزال بقوة 7.2 جنوب هايتي مساء اليوم، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

Haiti has endured so much. Political turbulence, natural disaster after natural disaster, foreign meddling, humanitarian crisis, and today, another massive earthquake (7.2). Strength with the people of 🇭🇹 pic.twitter.com/s9Hu7WxT39 — Khaled Beydoun (@KhaledBeydoun) August 14, 2021

​وقال رئيس وزراء هاييتي أرييل هنري إن "الزلزال العنيف" تسبب في خسائر في الأرواح وأضرار في مناطق مختلفة من البلاد، وناشد أيضًا الهايتيين بالتوحد لمواجهة هذا "الوضع المأساوي الذي نعيش فيه الآن ".

UPDATE FOR M7.2 HAITI EQ:

With the availability of more data, we have updated the ShakeMap for the M7.2 earthquake that occurred in Haiti earlier today. This has modified the projections of the ground failure and PAGER estimates. pic.twitter.com/EQaHQtjxiw — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) August 14, 2021

​وأعلن رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي، فرض حالة الطوارئ لمدة شهر في البلاد بأكملها. وقال إنه لن يطلب المساعدة الدولية حتى يتبين حجم الأضرار.