مظاهرات فرنسية رافضة للتنديد بالتصريح الصحي.. في يوم السبت الخامس على التوالي 

تظاهر فرنسيون في مدن مختلفة، اليوم السبت، تنديدا بالتصريح الصحي الخاص بأزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأفاد الموقع الإلكتروني فرانس 24 ، مساء اليوم السبت، بأن متظاهرين فرنسيين جابوا العديد من مدن فرنسا، تم تنظيمها في يوم السبت الخامس على التوالي، وهي المظاهرات التي تأتي بعد أيام على تعميم الإجراء الصحي في غالبية الأماكن العامة في البلاد.

وانطلقت مسيرتين في العاصمة الفرنسية، باريس، رافعة شعارات كثيرة ومختلفة، مثل "فلنحرر فرنسا"، و"احمل تصريحك يا ماكرون وارحل".

وأشارت وزارة الداخلية الفرنسية إلى تظاهر أكثر من 237 ألف شخص في مختلف القطر الفرنسي، الأسبوع الماضي.

وبدأ في فرنسا، الإثنين الماضي، العمل بالتصريح الصحي في معظم الأماكن العامة، حيث يتوجب على المواطنين الفرنسيين إبراز الوثيقة في المطاعم والحانات والمشافي والمسارح ودور السينما وقطارات المسافات الطويلة، فيما تؤكد تلك الوثيقة الصحية أن الشخص قد تم تلقيحه بالكامل ضد كورونا، أو أنه تعافى من الفيروس حديثا.

وتجتذب التظاهرات والتحركات التي تجوب المدن الفرنسية عائلات ومتظاهرين غير مسيسين، فضلا عن ممرضين أو عناصر إطفاء شاركوا بلباسهم الرسمي، حيث يلومون الحكومة الفرنسية على الاستهانة بالاحتجاجات، فيما ينددون بتقييد "حرياتهم" وبـ"ديكتاتورية صحية".

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