بولندا تعلق على استدعاء إسرائيل المسؤولة عن سفارتها في وارسو

علقت بولندا، على استدعاء إسرائيل المسؤولة عن سفاراتها في وارسو، وإبلاغ السفير البولندي بعدم العودة إلى تل أبيب.

وقالت وزارة الخارجية البولندية في بيان: "ترفض وزارة الخارجية البولندية سلوك وزارة الخارجية الإسرائيلية والقرار الذي لا أساس له بخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي في وارسو"، على ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

واعتبرت خارجية بولندا أن "الخطوات التي اتخذتها إسرائيل تلحق ضررا شديدا بعلاقاتنا".

وفي وقت سابق من مساء السبت، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أنه أصدر تعليماته للمسؤولة عن سفارة بلاده في وارسو "تال بن آري" بالعودة إلى إسرائيل على الفور لإجراء مشاورات إلى أجل غير مسمى، وإبلاغ السفير البولندي لدى تل أبيب بالبقاء في بلاده حيث يقضي إجازة هناك.

وجاء القرار الإسرائيلي على خلفية توقيع على خلفية توقيع الرئيس البولندي اليوم السبت على قانون يقيد إمكانية حصول الناجيين من المحرقة النازية (الهولوكوست) إيان الحرب العالمية الثانية على تعويضات لممتلكاتهم التي سُلبت في بولندا.

وقالت القناة الرسمية الإسرائيلية "كان": "وقع الرئيس البولندي أندريه دودا، على قانون الملكية الذي يقيد حقوق اليهود في الممتلكات التي كانوا يحتفظون بها قبل الحرب العالمية الثانية".

وبتوقيع دودا على القانون فإنه يصبح نافدا ويدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة البرلمان البولندي عليه الأسبوع الماضي.

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