حزب تركي: الولايات المتحدة فشلت في أفغانستان

أعلن حزب "وطن" التركي، أن الولايات المتحدة أظهرت نفسها شريكا غير جديرا بالثقة لأفغانستان، وفشلت في هذا البلد.

أنقرة – سبوتنيك. وجاء في بيان الحزب، تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه: "إمبريالية الولايات المتحدة فشلت في أفغانستان. لقد تبين مرة أخرى أن الولايات المتحدة شريك غير جدير بالثقة".

وأضاف البيان:."جميع الخطط في المنطقة التي كانت تعول على الشراكة مع الولايات المتحدة فشلت. وعملية العالم متعدد الأقطاب تتعزز".

وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة بدأت تنفيذ "خطة الفوضى" ضد أفغانستان، جيرانها والبلدان التي يهددونها بتدفق اللاجئين، وخاصة تركيا.

وتشهد أفغانستان، منذ أيار/مايو الماضي، مواجهات ضارية بين قوات الحكومة ومسلحي حركة "طالبان" إذ تتقدم الحركة عسكريا بوتيرة متسارعة، مقتربة من العاصمة كابول، ووصل عدد مراكز الولايات التي بسطت سيطرتها عليها 13 مركزا.

ويأتي التصعيد متزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف الناتو، الذي بدأ في أيار/مايو الماضي، والمقرر اكتماله في أيلول/سبتمبر.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، بأنه إقرار بفشل مهمة واشنطن في هذا البلد.

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