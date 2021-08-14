عدد ضحايا الزلزال في هايتي يصل إلى 304 حالة 

أعلنت وكالة الحماية المدنية في هايتي ارتفاع عدد ضحايا الزلزال، الذي وقع يوم السبت، إلى 304 أشخاص على الأقل.

وقال رئيس الحماية المدنية جيري تشاندلر في مؤتمر صحفي "سجلنا 160 حالة وفاة في القسم الجنوبي و42 في نيبس و100 حالة في غراند آنس واثنتان في القسم الشمالي الغربي"، بحسب وكالة فرانس برس.

ومساء السبت، ضرب زلزال بقوة 7.2 جنوب هايتي، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

Haiti has endured so much. Political turbulence, natural disaster after natural disaster, foreign meddling, humanitarian crisis, and today, another massive earthquake (7.2). Strength with the people of 🇭🇹 pic.twitter.com/s9Hu7WxT39 — Khaled Beydoun (@KhaledBeydoun) August 14, 2021

​وقال رئيس وزراء هايتي أرييل هنري إن "الزلزال العنيف" تسبب في خسائر في الأرواح وأضرار في مناطق مختلفة من البلاد، وناشد أيضًا الهايتيين بالتوحد لمواجهة هذا "الوضع المأساوي الذي نعيش فيه الآن".

​وأعلن رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي، فرض حالة الطوارئ لمدة شهر في البلاد بأكملها. وقال إنه لن يطلب المساعدة الدولية حتى يتبين حجم الأضرار.

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