كولومبيا تعرض على هايتي المساعدة في إنقاذ المصابين في الزلزال

أعلنت نائبة الرئيس ووزيرة الخارجية الكولومبية، مارتا لوسيا راميريس، أن كولومبيا عرضت على هايتي المساعدة في إنقاذ المصابين وفي تحليل الحطام بعد زلزال قوي حدث يوم الأمس السبت.

بوينس آيرس – سبوتنيك. وكتبت راميريس في تغريدة: "نحن متضامنون مع حكومة وشعب هايتي بخصوص الزلزال الذي حدث اليوم. حكومة كولومبيا مستعدة لتقديم المساعدة لشعب هايتي في تحليل الحطام والإنقاذ".

Haiti has endured so much. Political turbulence, natural disaster after natural disaster, foreign meddling, humanitarian crisis, and today, another massive earthquake (7.2). Strength with the people of 🇭🇹 pic.twitter.com/s9Hu7WxT39 — Khaled Beydoun (@KhaledBeydoun) August 14, 2021

وأعلنت هيئة الأرصاد الأمريكية، في وقت سابق، أن زلزالا بقوة 7.2 على مقياس ريختر قد ضرب هاييتي، متوقعة حدوث تسونامي، وهو ما نفته لاحقا هيئة الحماية المدنية في هاييتي، مؤكدة متابعتها لمستوى مياه البحر.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الحماية المدنية في هايتي ارتفاع عدد ضحايا الزلزال، إلى 304 أشخاص على الأقل.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر موقع سبوتنيك.