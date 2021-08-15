طالبان تسيطر على مدينة جلال آباد الأفغانية "بدون قتال"

أفاد مصدر في حركة طالبان، اليوم الأحد، بأن الحركة قد دخلت مقر الشرطة الأفغانية مدينة في جلال أباد، عاصمة ولاية ننجرهار، بشرق أفغانستان.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "المجاهدون دخلوا مقر الشرطة في جلال أباد، عاصمة ولاية ننجرهار... المجاهدون تمكنوا من السيطرة على مواقع هامة".

من جانبها، نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤولين أفغان بأن الحركة سيطرت على مدينة جلال آباد الرئيسية بدون قتال لتؤمن بذلك الطرق التي تصل البلاد بباكستان.

وقال مسؤول أفغاني في جلال آباد: "لا توجد اشتباكات حاليا في جلال آباد لأن الحاكم استسلم لطالبان...فتح المجال أمام مرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ حياة المدنيين".

وأكد مسؤول أمني غربي كذلك سقوط المدينة التي كانت واحدة من بضع مناطق رئيسية مجاورة للعاصمة كابول تسيطر عليها الحكومة.

وتشهد أفغانستان، منذ أيار/مايو الماضي، مواجهات ضارية بين قوات الحكومة ومسلحي حركة "طالبان" إذ تتقدم الحركة عسكريا بوتيرة متسارعة، مقتربة من العاصمة كابول، ووصل عدد مراكز الولايات التي بسطت سيطرتها عليها 13 مركزا.

ويأتي التصعيد متزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف الناتو، الذي بدأ في أيار/مايو الماضي، والمقرر اكتماله في أيلول/سبتمبر.

ووصفت وزارة الخارجية الروسية الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، بأنه إقرار بفشل مهمة واشنطن في هذا البلد.

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