زلزال جديد بقوة 5.9 درجة يضرب هايتي

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالًا جديدا بقوة 5.9 درجة ضرب منطقة هايتي في وقت متأخر من مساء السبت.

وقال المركز إن الزلزال الجديد، الذي وقع بعد ساعات من وقوع زلزال كبير في المنطقة أسفر عن مقتل أكثر من 304 أشخاص، كان على عمق 8 كيلومترات (4.97 ميل).

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الحماية المدنية في هايتي ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 304 أشخاص على الأقل.

وقال رئيس الحماية المدنية جيري تشاندلر في مؤتمر صحفي "سجلنا 160 حالة وفاة في القسم الجنوبي و42 في نيبس و100 حالة في غراند آنس واثنتان في القسم الشمالي الغربي".

ومساء السبت، ضرب زلزال بقوة 7.2 جنوب هايتي، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

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