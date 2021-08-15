ارتفاع ضحايا الفيضانات في تركيا إلى 57 شخصا

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان سويلو، أن عدد ضحايا الفيضانات قرب سواحل البحر الأسود في تركيا ارتفع إلى 57 شخصا.

أنقرة – سبوتنيك. وقال سويلو للصحفيين، إنه نتيجة كارثة طبيعية لقي 57 شخصا حتفهم، كما بقي هناك 76 شخصا مفقودا.

وبحسب وزير البيئة التركي، مورات كوروم، تعرض 454 مبنى لأضرار كبيرة، والتي أدت في بعض الحالات إلى دمار هذه المباني.

ويعتقد أن عشرة أشخاص لا يزالون تحت أنقاض مبنى انهار على ضفة نهر فاضت مياهه، ويبدو أن مياه السيول جرفت أساسات العديد من المباني السكنية الأخرى.

"#آفاد": ارتفاع عدد ضحايا #السيول شمالي #تركيا إلى 51 قتيلا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، ارتفاع وفيات السيول والفيضانات التي شهدتها ثلاث ولايات شمالي البلاد إلى 51.https://t.co/pVoP2Db1UI — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 14, 2021

وهطل ما معدله نحو 45 سنتيمترا من مياه الأمطار في أقل من ثلاثة أيام على قرية واحدة بالقرب من بوزكورت.

وكانت فيضانات وسيول ضربت مناطق شمال تركيا في 11 أغسطس/ آب الجاري بالتزامن مع حرائق غابات اندلعت في المناطق الغربية والجنوبية للبلاد، ما أدى إلى خسائر في الأرواح ودمار وأضرار مادية كبيرة في ممتلكات المواطنين.