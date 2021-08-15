جولة للمبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي إلى جيبوتي وأثيوبيا والإمارات

يجري المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، زيارة إلى كل من دولة جيبوتي وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة، في الفترة الممتدة من 15 إلى 24 أغسطس/ آب الجاري.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان نشرته على موقعها الرسمي على الانترنت، إن المبعوث الخاص فيلتمان يسعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في الدول الثلاث لمناقشة الفرص المتاحة أمام الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز السلام ودعم الاستقرار والازدهار في القرن الأفريقي.

المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي فيلتمان يسافر إلى جيبوتي وأثيوبيا والإمارات العربية المتحدة: https://t.co/ixs4TnJRmQ pic.twitter.com/wcvdElB50c — US Mission to UAE (@USAinUAE) August 15, 2021

وقال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن الرئيس جو بايدن طلب من مبعوثه الخاص بمنطقة القرن الأفريقي جيفري فيلتمان الذهاب إلى إثيوبيا للحث على وقف القتال.

وحسب تغريدة نشرها سوليفان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تأتي زيارة فيلتمان إلى إثيوبيا في ظل قلق من تصاعد قتال أودى بحياة الآلاف وخلق أزمة إنسانية في واحدة من أكثر مناطق العالم فقرا.

The President has asked Special Envoy Feltman to return to Ethiopia at this critical moment. Months of war have brought immense suffering and division to a great nation, that won’t be healed through more fighting. We call on all parties to urgently come to the negotiating table. — Jake Sullivan (@JakeSullivan46) August 12, 2021

وقال: "جلبت شهور من الحرب معاناة هائلة وانقسام بين صفوف شعب عظيم وهو ما لا يمكن إصلاحه عبر المزيد من القتال".

يشار إلى أن القوات الإثيوبية الحكومية دخلت في حرب مع قوات تابعة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي تسيطر على إقليم تيغراي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، ما أسفر عن مقتل الآلاف ونزوح عدد كبير من اللاجئين.

وحذرت الأمم المتحدة في يوليو/ تموز من أن أكثر من 100 ألف طفل في تيغراي قد يعانون من سوء التغذية على نحو يهدد حياتهم في الاثني عشر شهرا المقبلة.