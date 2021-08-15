الصين: أمريكا مسؤولة عن تدهور الوضع في أفغانستان

حملت الصين، اليوم الأحد 15 أغسطس/آب، الولايات المتحدة مسؤولية تدهور الوضع في أفغانستان، وسط سيطرة حركة "طالبان" على عواصم عدد كبير من الولايات.

ودعا المبعوث الخاص لشؤون أفغانستان بوزارة الخارجية الصينية، يويه شياو يونغ، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المغربية "ومع" إلى وضع حد للحرب والعنف في أفغانستان، لمنع انتشار الفوضى وامتدادها إلى دول أخرى، محملا الولايات المتحدة المسؤولية عن تدهور الوضع الأمني بهذا البلد.

وقال شياو يونغ، في حديث مع تلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في)، بثه مؤخرا، "نأمل أن تدرك جميع الأطراف أن المهمة الأكثر إلحاحا في الوقت الراهن هي وضع نهاية للحرب والعنف ووقف إطلاق النار لمنع انتشار الفوضى وتفاقمها".

وأضاف أنه "يجب على الطرفين المتصارعين، أي الحكومة وطالبان، إطلاق محادثات السلام وعملية المصالحة على الفور".

واستمر بقوله "نحتاج أيضا إلى ضمان عدم امتداد الفوضى إلى دول أخرى، خاصة أن هناك حدودا بطول 90 كيلومترا بين الصين وأفغانستان، وهي دولة مجاورة لنا".

وأعرب عن أمله في "ألا تمتد الفوضى إلى دول أخرى، وألا يهدد الإرهاب الدول المجاورة. ويجب علينا حماية السلام والأمن على طول الحدود الصينية".

واعتبر المبعوث الصيني أن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان يعد "السبب المباشر لتدهور الوضع الأمني في البلاد"، مؤكدا أن الولايات المتحدة "تتحمل مسؤولية لا يمكن التنصل منها عن هذا الأمر، ويجب أن يدينها المجتمع الدولي".

وقال: "تمركزت القوات الأمريكية في أفغانستان منذ 20 عاما، ويشكل الانسحاب المتهور من أفغانستان السبب الرئيسي للفوضى في البلاد في الوقت الحالي"، مضيفا: "يمكن القول إن الوضع الأفغاني الراهن يمثل فشلا كبيرا للولايات المتحدة في العسكرية والسياسة الدولية".

وذكر أنه "سواء من خلال محادثات ثنائية مع الولايات المتحدة أو في مناسبات متعددة الأطراف، قد أشرنا مرارا إلى الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها. ونأمل أن تأخذ الولايات المتحدة دروسا من هذه الأخطاء وأن تقوم بتصحيحها".

ويزداد الوضع سوءا في الدولة التي مزقتها الحرب منذ بدء انسحاب القوات التي تقودها الولايات المتحدة في الأول من مايو/ أيار.

وشهدت العديد من المدن والولايات الأفغانية معارك واشتباكات عنيفة بين القوات الأفغانية ومقاتلي "طالبان" (الحركة المحظورة في روسيا).

وأعلنت "طالبان" أنها قد سيطرت على تسع عواصم إقليمية على الأقل حتى الآن.