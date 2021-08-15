الخارجية الأوزبكية: سفارة أوزبكستان بكابل تعمل بشكل طبيعي ولم يتم إجلاء الموظفين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوزبكية، يوسوب كابولغانوف، اليوم الأحد، إن سفارة بلاده في العاصمة الأفغانية كابول، والقنصلية العامة في مزار الشريف، تعملان بشكل طبيعي، مع بقاء الموظفين في أماكنهم، وعدم إجلائهم، وذلك في أعقاب سيطرة "طالبان" (المحظورة في روسيا) على مناطق عدة في أفغانستان.

طشقند - سبوتنيك. وقال كابولغانوف، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إنه "في الوقت الحالي، تعمل سفارة جمهورية أوزبكستان في كابول والقنصلية العامة في مزار الشريف، ولم يتم إجلاء الموظفين، والجميع يعملون كالمعتاد".

وأضاف أن "مجموعة من المواطنين الأفغان غادروا منطقة جسر الصداقة بين أفغانستان وأوزبكستان، وعادوا إلى بلادهم".

تفاقم الوضع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة مع سيطرة مقاتلي حركة طالبان (الحركة المحظورة في روسيا) على المدن الكبيرة في البلاد.

وسيطرت حركة "طالبان" على معظم المدن الكبرى ذات الأهمية الاستراتيجية، وتواصل تقدمها في ظل تراجع القوات الحكومية أمامها على كافة الجبهات.

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة "طالبان"، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مطلع مايو/ أيار الماضي، والمقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر/ أيلول القادم.