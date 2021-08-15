تركيا تعلن ارتفاع قتلى السيول في شمال البلاد إلى 58 شخصا

أعلنت السلطات التركية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى السيول التي اجتاحت بلدات في منطقة البحر الأسود بالبلاد إلى 58 قتيلا، في ثاني كارثة طبيعية تضرب تركيا هذا الشهر.

وبحسب "رويترز"، فقد تسببت السيول في فوضى بالأقاليم الشمالية، بالتزامن مع إعلان السلطات التركية السيطرة على حرائق الغابات التي اجتاحت المناطق الساحلية الجنوبية لمدة أسبوعين.

وقالت إدارة مكافحة الكوارث والطوارئ إن 48 شخصا لقوا مصرعهم جراء الفيضانات بمقاطعة كاستامونو، بينما لقي 9 آخرون حتفهم في سينوب وواحد في بارتين.

وأظهرت صور التقطتها طائرات دون طيار، أضرارا جسيمة في بلدة بوزكورت في إقليم كاستامونو. ويقوم عمال الطوارئ بالبحث عن المفقودين في المباني المهدمة.

وتسببت السيول في جرف عشرات السيارات وأكوام الأنقاض وفي تدمير مباني وجسور وإغلاق الطرق فيما انقطعت الكهرباء عن مئات القرى.

وذكرت إدارة مكافحة الكوارث والطوارئ أنه تم إجلاء أكثر من ألفي شخص من المناطق المتضررة، وبعضهم بمساعدة طائرات هليكوبتر وقوارب.