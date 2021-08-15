الخارجية الروسية: طالبان أعلنت أنها تضمن أمن سفارات روسيا ودول أخرى

أعلن زامير كابولوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي، مدير الدائرة الثانية في آسيا في وزارة الخارجية الروسية لوكالة "سبوتنيك"، أن حركة "طالبان" ضمنت الأمن ليس فقط للسفارة الروسية، ولكن أيضا سفارات لدول أخرى.

وقال كابولوف: "لقد حصلنا على مثل هذه الضمانات منذ فترة طويلة. لكن هذا الأمر لا يتعلق فقط بروسيا. إنها تضمن سلامة الجميع".

كما أكد أن: "موسكو لا تستعد لإخلاء السفارة الروسية من كابل، والبعثة الدبلوماسية تعمل في هدوء، ونحن على اتصال مع السفير، وإنهم يراقبون عن كثب تطور الأحداث".

وأضاف كابولوف أن موسكو تعمل مع شركائها على عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن أفغانستان.

وقال كابولوف: "نحن منخرطون في هذا. زملاؤنا منخرطون عن كثب في هذا".

وأشار الدبلوماسي " سنعقد اجتماع. لكن هذا لن يغير الوضع: كان من الضروري التفكير من قبل في عقد اجتماع وليس الآن".

تفاقم الوضع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة مع هجوم مقاتلي "طالبان" (الحركة المحظورة في روسيا) على المدن الكبيرة في البلاد. وذكرت وسائل إعلام ومصادر يوم الأحد أن طالبان تسيطر على جميع المعابر الحدودية في أفغانستان وتقع بالقرب من العاصمة وسيطرت على جامعة كابل. في غضون ذلك، قالت إدارة الرئاسة الأفغانية إنها تسيطر على الوضع في كابل، حسب ما أوردته قناة العربية.