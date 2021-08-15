القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني: طالبان لن تهاجم كابل

أكد القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغانية، عبد الستار ميرزاكول، أنه لن تتم مهاجمة العاصمة الأفغانية كابول من قبل مقاتلي حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، مشددا على أن عملية انتقال السلطة ستتم بشكل سلمي.

القاهرة - سبوتنيك. وقال ميرزاكول في فيديو مسجل إنه "لن يتم مهاجمة العاصمة كابل، وعملية الانتقال [للسلطة] ستتم بشكل سلمي".

كما أكد المسؤول الأفغاني أن "قوات الأمن مسؤولية عن أمن المدينة وأمن سكان كابل".

وفي الإطار ذاته، أكدت الرئاسة الأفغانية، اليوم الأحد، أن قوات الأمن والدفاع الأفغانية تسيطر على الوضع في كابول بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وذلك عقب تقارير عن تقدم مقاتلي حركة طالبان إلى العاصمة.

تفاقم الوضع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة مع سيطرة مقاتلي "طالبان" على المدن الكبيرة في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام ومصادر اليوم الأحد أن طالبان تسيطر على جميع المعابر الحدودية في أفغانستان وتقف على أبواب العاصمة، وسيطرت على جامعة كابل.

وكانت مصادر في الجيش الأمريكي قد قدرت أن كابول يمكن أن تتعرض لهجوم المتمردين في غضون 30 يوما وأن حركة طالبان قد تجتاح بقية البلاد في غضون بضعة أشهر، إلا أن مسلحي الحركة سيطروا خلال أيام فقط على جزء كبير من شمال وغرب البلاد وباتوا على أبواب العاصمة الأفغانية.

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة "طالبان"، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مطلع مايو/ أيار الماضي، والمقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر/ أيلول القادم.