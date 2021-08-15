طالبان تعلن سيطرتها على عاصمة ولاية باميان الأفغانية

أعلنت حركة "طالبان"، اليوم الأحد، سيطرتها على مدينة باميان عاصمة ولاية باميان المحاذية لكابول، لتكون ثالث مركز ولاية يسقط اليوم بعد ولايتي خوست وكابيسا.

كابول - سبوتنيك . وأكد المتحدث الرسمي باسم حركة "طالبان" الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، في بيان له "تمت السيطرة على مدينة باميان، واستولى المجاهدون على سيطرة الإمارة الإسلامية على العاصمة الإقليمية، ومقر الشرطة، والمخابرات وجميع الشركات التابعة لها".

كما أفادت الحركة بسقوط جميع المركبات والأسلحة والمعدات والإمدادات في أيدي عناصر حركة طالبان (المحظورة في روسيا).

وفي السياق نفسه، أكد متحدث باسم طالبان لـ"رويترز" أن الحركة تجري محادثات مع الحكومة الأفغانية من أجل تسليم العاصمة كابل سلميا، مشددا على أنهم لا يعتزمون الانتقام من أحد ممن خدموا الجيش والحكومة، حسب تعبيره.

يشار إلى أن بيانا صادرا عن وزارة الداخلية الأفغانية، أكد دخول مقاتلي حركة "طالبان" إلى العاصمة الأفغانية كابل من جميع الاتجاهات، في حين قالت الرئاسة الأفغانية إن الوضع ما زال تحت سيطرة القوات الأمنية.

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