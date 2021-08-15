وسائل إعلام: الرئيس الأفغاني يتنحى اليوم الأحد

قالت قناة "العربية" نقلا عن وسائل إعلام أفغانية، إن الرئيس الأفغاني أشرف غني يعتزم التنحي اليوم الأحد.

ونقلت القناة الإعلامية: "عملية نقل السلطة ستتم اليوم في القصر الرئاسي".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن غني يجري محادثات طارئة مع الممثل الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية زلماي خليل زاد، كما يشارك كبار مسؤولي الناتو في المفاوضات.

في وقت سابق، أعلنت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) أنها تتفاوض مع الحكومة حول إمكانية الدخول السلمي إلى كابول. وقالت "طالبان" أيضًا إن الحكومة الأفغانية ستكون مسؤولة عن أمن كابول حتى نهاية العملية الانتقالية.

تفاقم الوضع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة مع هجوم طالبان على المدن الرئيسية في البلاد. وذكرت وسائل إعلام ومصادر يوم الأحد أن طالبان تسيطر على جميع المعابر الحدودية في أفغانستان وتقع بالقرب من العاصمة وسيطرت على جامعة كابل. في غضون ذلك، قالت إدارة الرئاسة الأفغانية إنها تسيطر على الوضع في كابل، حسب ما أوردته قناة العربية. في وقت لاحق، قالت طالبان إنها لا تعتزم الانتقام، وسيكون جميع المسؤولين في كابل بأمان، ولا ينبغي لأحد أن يفر من البلاد.

أفادت وكالة أنباء "تولو" المحلية أن القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني، عبد الستار ميرزاكوال، أكد فيما بعد أن كابول لن تتعرض للهجوم وأن نقل السلطة سيكون سلميا.