استدعاء البرلمان البريطاني من عطلته الصيفية لمناقشة الوضع في أفغانستان

كشفت مصادر أن البرلمان البريطاني سوف يستدعى من عطلته الصيفية لمناقشة الوضع في أفغانستان، مع دخول مقاتلي حركة "طالبان" للعاصمة الأفغانية، كابل.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن المصادر، اليوم الأحد، أن استدعاء البرلمان سيتم الأسبوع المقبل، بحسب وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الداخلية البريطانية إن المملكة المتحدة تعمل على حماية رعاياها ومساعدة موظفيها السابقين الآخرين على مغادرة أفغانستان.

وتفاقم الوضع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة مع سيطرة مقاتلي حركة طالبان (المحظورة في روسيا) على المدن الكبيرة في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام ومصادر اليوم الأحد أن "طالبان" تسيطر على جميع المعابر الحدودية في أفغانستان وتقف على أبواب العاصمة.

وكانت مصادر في الجيش الأمريكي قد قدرت أن كابل يمكن أن تتعرض لهجوم المتمردين في غضون 30 يوما وأن حركة طالبان قد تجتاح بقية البلاد في غضون بضعة أشهر، إلا أن مسلحي الحركة سيطروا خلال أيام فقط على جزء كبير من شمال وغرب البلاد وباتوا على أبواب العاصمة الأفغانية.

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة "طالبان"، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مطلع مايو/ أيار الماضي، والمقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر/ أيلول المقبل.