مسؤول روسي: التطورات في أفغانستان كانت متوقعة بعد "هروب" واشنطن وحلفائها

أعلن نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، كونستانتين كوساتشيف، اليوم الأحد، أن التطورات الجارية في أفغانستان، كانت متوقعة بعد ما وصفه بـ "هروب" الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من هناك.

وقال كوساتشيف، عبر حسابه على "فيسبوك"،

"بعد الانسحاب السريع للولايات المتحدة وحلفائها من هذا البلد، والذي ينطبق عليه مصطلح الهروب، لم يكن من الممكن أن نتوقع تطورا مختلفا للوضع الحالي، والمفاجأة الوحيدة هي سرعة ما يحدث".

وأشار كوساتشيف إلى أن تسوية الوضع في أفغانستان يتطلب تعزيز الجهود الدبلوماسية الإقليمية، وكذلك تعزيز القوات الدفاعية في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، لتجنب أي مغامرات متوقعة من جانب حركة طالبان [المحظورة في روسيا] في الدول المجاورة.

كما حذر من أن عدم الاستقرار في أفغانستان يشكل تهديدا على جميع الدول، مشيرا إلى أن هناك احتمال لظهور قاعدة جديدة من الإرهاب الدولي هناك.

وتابع قائلا: " الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر أمس القوات والاستخبارات الأمريكية بمراقبة الوضع عن كثب من لتجنب نمو الإرهاب في أفغانستان. أعتقد أن مصالحنا تلتقي هنا ليس فقط مع أمريكا".

وأردف قائلا: "عدم الاستقرار في أفغانستان يهدد جميع الدول تقريبا مع مراعاة ظهور قاعدة جديدة من الإرهاب الدولي وتدفق محتمل للاجئين إلى أوروبا في المقام الأول".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، أنها تعمل مع شركاء موسكو لعقد اجتماع طارئ بمجلس الأمن حول الوضع في أفغانستان، وأكدت، في الوقت ذاته، أنها لن تخلي سفارتها في كابل.

وسيطرت حركة طالبان، في وقت سابق من اليوم، على ولايتي باميان وكابيسا المحاذيتان للعاصمة كابول، لكنها أكدت أنها لا تنوي دخول المدينة بالقوة، وتسعى لانتقال سلمي للسلطة.

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