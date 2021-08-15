فقدان عشرات من اللاجئين الروهينغا بعد انقلاب قاربهم في خليج البنغال

أعلن مسؤولون محليون، فقدان العشرات من لاجئي مسلمي الروهينغا، الذين كانوا يحاولون الفرار من جزيرة بنغالية نائية، عقب انقلاب قارب كان يقلهم في خليج البنغال.

وقال قائد الشرطة في جزيرة بهاسان شار، ماهي علم، "إن اللاجئين الروهينغا كانوا على متن القارب عندما انقلب في وقت متأخر من الليلة الماضية، 14 منهم عادوا سالمين"، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".

وأضاف المسؤول الأمني أن "عملية الإنقاذ المشتركة التي تجريها الشرطة وخفر السواحل والبحرية والقوات الجوية لا تزال جارية بهدف العثور على المفقودين".

وتعمل بنغلاديش على نقل 100 ألف لاجئ من مسلمي الروهينغا من المخيمات المكتظة في كوكس بازار إلى جزيرة بهاسان شار النائية في خليج البنغال.