تركيا: ننفذ استطلاعات يومية في أكثر من 150 منطقة على الحدود الإيرانية

قال خلوصي أكار، وزير الدفاع التركي، اليوم الأحد، إن قوات بلاده العسكرية تنفذ استطلاعات يومية في أكثر من 150 منطقة على الحدود مع إيران.

وذكرت وكالة "الأناضول"، ظهر اليوم الأحد، أن تصريح أكار جاء في كلمة له خلال زيارة تفقدية للحدود التركية الإيرانية، برفقة عدد من قادة الجيش رفيعي المستوى، والتي أكد خلالها حرس الحدود التركي ألقى القبض على 91 ألفا و78 شخصا حاولوا دخول البلاد بطرق غير شرعية، منذ بداية العام الجاري، كما أن عدد الذين تم ضبطهم على الحدود الإيرانية بلغ 587 شخصا.

#أنقرة: ننفذ استطلاعات يومية في 150 منطقة حدودية

بحسب وزير الدفاع التركي خلوصي أكار

https://t.co/u0RD2QJ4JR pic.twitter.com/P6dghTnNl0 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) August 15, 2021

وأوضح وزير الدفاع التركي أن عدد من منعتهم قوات حرس الحدود من دخول الحدود التركية كان 181 ألفا و328، منهم 61 ألفا و943 كان عبر الحدود الإيرانية، مشيرا إلى تعزيز المواقع الحدودية خاصة الإيرانية منها، واتخاذ إجراءات صارمة، لافتا إلى أن السيطرة على الحدود أصبحت أكثر فعالية.

وشدد خلوصي أكار، وزير الدفاع التركي، على أن القوات المسلحة في بلاده تواصل أداء واجباتها لخدمة 84 مليون مواطن، لافتا إلى الإسهامات الكبيرة في مواجهة الفيضانات ومكافحة حرائق الغابات، التي شهدتها ثلاث ولايات شمالية.

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