الإمارات توقف رحلات الطيران إلى كابل اعتبارا من اليوم

أعلنت الإمارات، اليوم الأحد 15 أغسطس/ آب، وقف رحلات الطيران إلى العاصمة الأفغانية كابل، اعتبارا من اليوم الأحد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم "فلاي دبي" الإماراتية، تعليق رحلاتها إلى كابل اعتبارا من غد الاثنين.

وأرجع المسؤول الإماراتي قرار تعليق الرحلات، بسبب سيطرة حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) على العاصمة الأفغانية.

وقال المتحدث إن رحلة العودة من كابل إلى دبي ستعمل يوم الأحد، وبعد ذلك سيتم تعليق الخدمات حتى إشعار آخر.

ولكن بعد نشر البيان، أكد المتحدث مجددا أن الطائرة التي كانت متجهة إلى كابول عادت إلى دبي من دون أن تهبط إلى مطار كابول، ليكون قرار إيقاف الطيران فعالا بدءا من اليوم الأحد.

يشار إلى أن حركة طالبان سيطرت على معظم المدن الكبرى ذات الأهمية الاستراتيجية، وتواصل تقدمها في ظل تراجع القوات الحكومية أمامها على كافة الجبهات.

وبالأمس نقلت شبكة "سي إن إن"، عن مصدر دبلوماسي أن أحد التقييمات الاستخباراتية يشير إلى أن كابل قد تصبح معزولة من قبل "طالبان" في غضون أسبوع وربما خلال الـ 72 ساعة القادمة.

وقال عضو مجلس إقليمي محلي، إن الحركة سيطرت أمس السبت على مدينة بل علم الأفغانية، التي تبعد حوالي 70 كيلومترا عن العاصمة كابل.

وكانت مصادر في الجيش الأمريكي قد قدرت أن كابل يمكن أن تتعرض لهجوم المتمردين في غضون 30 يوما وأن حركة طالبان قد تجتاح بقية البلاد في غضون بضعة أشهر، إلا أن مسلحي الحركة سيطروا خلال أيام فقط على جزء كبير من شمال وغرب البلاد.

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة "طالبان"، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مطلع مايو/ أيار الماضي، والمقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر/ أيلول المقبل.