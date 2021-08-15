إعلام: السويد تجلي موظفي سفارتها من العاصمة الأفغانية

أعلنت مصادر سويدية، أن ستوكهولم سوف تجلي كل موظفي سفارتها في العاصمة الأفغانية كابل اليوم الأحد.

ونقل راديو السويد عن مصادر قولها، إن الحكومة السويدية تعتزم إجلاء جميع موظفي سفارتها في كابول، بحسب "رويترز".

في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوزبكية، يوسوب كابولغانوف، اليوم إن سفارة بلاده في العاصمة الأفغانية، والقنصلية العامة في مزار الشريف، تعملان بشكل طبيعي، مع بقاء الموظفين في أماكنهم، وعدم إجلائهم، وذلك في أعقاب سيطرة "طالبان" (المحظورة في روسيا) على مناطق عدة في أفغانستان.

وبدأ مقاتلو حركة طالبان في دخول كابل اليوم بعد سيطرتهم على كافة المدن الكبرى في أفغانستان ما عدا العاصمة.

وأكدت وزارة الداخلية الأفغانية أن حركة طالبان بدأت في دخول العاصمة من جميع الاتجاهات.

وفي تصريحات له أكد قيادي بحركة "طالبان" في الدوحة، أن الحركة أمرت المقاتلين بالإحجام عن العنف في كابل والسماح بالعبور الآمن لأي شخص يختار الخروج.

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