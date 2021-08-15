طالبان تستولي على أكبر قاعدة جوية في أفغانستان... باغرام الأمريكية

استولت حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) على قاعدة باغرام الجوية، التي سلمتها القوات الأمريكية إلى الجيش الأفغاني الشهر الماضي، حسبما قال شاهد محلي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد.

كابول - سبوتنيك. تقع المنشأة شمال كابل، وكانت القاعدة العسكرية الرئيسية للولايات المتحدة منذ عام 2001، وتعد أكبر قاعدة جوية في أفغانستان.

غادر أفراد عسكريون من الجيش الأمريكي وقوات حلف الناتو، القاعدة الجوية في 2 يوليو/ تموز تماشيا مع اتفاق انسحاب القوات. ومن المقرر أن يكتمل انسحاب الولايات المتحدة بحلول 11 سبتمبر/ أيلول.

على جانب آخر، أطلق المسلحون سراح سجناء من أحد السجون المحلية. فيما ذكرت وسائل إعلام أن سلطات باغرام سلمت القاعدة الجوية إلى "طالبان" عمدا.

خلال الأيام القليلة الماضية، احتفى مقاتلو "طالبان" بالسيطرة على عدد من المواقع العسكرية الحيوية والاستيلاء على معدات عسكرية ثقيلة وتكتيكية، بما في ذلك طائرات ومركبات همفي.

وفي حين يحاصر مقاتلو حركة طالبان العاصمة الأفغانية، يجري قادتهم مفاوضات مع الرئيس أشرف غني وكبار المسؤولين في الدولة لتسليم كابل، والانخراط في عملية نقل سلمي للسلطة.