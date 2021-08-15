الحرس الثوري الإيراني يحول شاحنات حاملة للصواريخ إلى مستشفى ميداني

أعلن قاسم جان بابائي، مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، اليوم الأحد، أن الوحدة الصحية التابعة للقوة البحرية للحرس الثوري حوّلت شاحنات خاصة بحمل الصواريخ والمعدات الثقيلة إلى مستشفى ميداني.

© REUTERS / Majid Asgaripour/WANA إيران تفرض إغلاقا عاما لمدة 5 أيام بعد تفشي فيروس "كورونا" ظهر اليوم الأحد، بأن تصريح جان بابائي جاء خلال زيارته التفقدية لمدينة بندرلنكة بمحافظة هرمزكان جنوب البلاد، والتي أكد من خلالها أن تلك المحافظة تعد ضمن المناطق الأكثر تأثرا بوباء كورونا، حيث ينتشر فيها عدد إصابات كبير بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد بابائي أن زيارته للمحافظة من أجل التعرف على نواقص ومشاكل المستشفيات، والبحث عن حلول ناجعة لها، وذلك كله ضمن الجهود الحكومية المبذولة لمكافحة فيروس كورونا.

وأشاد قاسم جان بابائي بجهود القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، في مكافحة وباء كورونا في بلاده، مؤكدا أنه قام بعمل مبتكر من أجل تدشين مستشفى ميداني، يقضي بوضع عدة شاحنات حاملة صواريخ ومعدات ثقيلة إلى جانب بعضها بعضا، وتركيب الأقسام اللازمة على ظهرها، مثل غرفة العمليات والمختبر والأشعة.

ولفت مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني إلى أن المستشفى الميداني سيتم تدشينه، غدا الاثنين، ليكون مساعدا ومكملا لمستشفى "الشهداء" في مدينة بندرلنكة، وهي المستشفى التي تتكون من معدات وأجهزة طبية متكاملة، وتضم 42 سريرا يمكن زيادته إلى 60 سريرا.

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