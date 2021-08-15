مسؤولون أفغان يغادرون بلادهم إلى باكستان وسط تقدم طالبان نحو كابل

أكد مصدر بمطار العاصمة الأفغانية كابل، اليوم الأحد، أن عددا من المسؤولين الأفغان، بينهم رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، يغادرون المدينة متوجهين إلى العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وقال المصدر لـ"سبوتنيك" إن "رئيس الغرفة السفلى للبرلمان رحمان رحماني، وسياسيين ومسؤولين آخرين يتوجهون إلى إسلام أباد على متن طائرة تابعة للخطوط الباكستانية".

وفي السياق، تم تداول مقطع فيديو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق اليوم، يظهر ازدحاما مروريا لمئات السيارات في العاصمة الأفغانية كابل، في محاولة من السكان للفرار من المنطقة بشكل جماعي.

كما رصدت مجموعة صور لحظة هبوط مروحيات عسكرية على سطح السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول، وتصاعد أعمدة دخان بالقرب من سطحها.

وأوضحت تقارير إخبارية أن وصول المروحيات هدفها المشاركة في عملية إجلاء الدبلوماسيين الأمريكيين من كابل، بينما لفتت إلى أن أعمدة الدخان المتصاعدة ناتج عن إحراق الوثائق الحساسة الخاصة بالسفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية.

Helicopters were seen landing at the US Embassy in the Afghan capital, as Washington began evacuating its diplomats from Kabul.



Wisps of smoke could be seen near the embassy's roof as diplomats urgently destroyed sensitive documents, @AP reported. pic.twitter.com/Vj6IOyBI2h — DW News (@dwnews) August 15, 2021

وقد تفاقم الوضع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة مع هجوم "طالبان" (المحظورة في روسيا) على المدن الرئيسية في البلاد.

​وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة طالبان، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مطلع مايو/ أيار الماضي، والمقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر/ أيلول المقبل.

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