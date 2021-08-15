إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة بعمليات إنقاذ ضحايا الفيضانات

عرضت إسرائيل على تركيا، اليوم الأحد، المساعدة في أعمال إنقاذ ضحايا الفيضانات التي تشهدها البلاد، بعد أيام من مساعدتها في إطفاء الحرائق التي اندلعت بغابات جنوبي البلاد.

القاهرة - سبوتنيك. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، في تغريدة عبر "تويتر": "لقد تواصلت مع الملحق العسكري التركي ووزارة الدفاع التركية عبر قنوات جيش الدفاع الإسرائيلي، وقدمت عرضا لإرسال وفد من قيادة الجبهة الوطنية إلى تركيا".

— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) August 15, 2021

وأوضح: "سيقدم الوفد المساعدة في البحث والإنقاذ في ضوء الفيضانات الكارثية التي أودت بالفعل بحياة العشرات".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات التركية، ارتفاع عدد قتلى السيول التي اجتاحت بلدات في منطقة البحر الأسود بالبلاد إلى 58 قتيلا، في ثاني كارثة طبيعية تضرب تركيا هذا الشهر.

وأظهرت صور التقطتها طائرات دون طيار، أضرارا جسيمة في بلدة بوزكورت في إقليم كاستامونو. ويقوم عمال الطوارئ بالبحث عن المفقودين في المباني المهدمة.

وتسببت السيول في جرف عشرات السيارات وأكوام الأنقاض وفي تدمير مباني وجسور وإغلاق الطرق فيما انقطعت الكهرباء عن مئات القرى.

وذكرت إدارة مكافحة الكوارث والطوارئ أنه تم إجلاء أكثر من ألفي شخص من المناطق المتضررة، وبعضهم بمساعدة طائرات هليكوبتر وقوارب.