الناتو: سيستمر دبلوماسيونا بالعمل في كابل رغم تقدم طالبان

قال حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الأحد 15 أغسطس/آب، إنه سيحتفظ بالوجود الدبلوماسي الخاص به بالعاصمة الأفغانية، كابل، على الرغم من تقدم حركة "طالبان".

وأشار مسؤول بالناتو لوكالة "رويترز" إن حلف شمال الأطلسي يحافظ على وجوده الدبلوماسي في كابل ويساعد في استمرار تشغيل مطار المدينة، بينما دخل مقاتلو طالبان العاصمة الأفغانية.

وقال المسؤول "الناتو يقيِّم باستمرار التطورات في أفغانستان".

وتابع بقوله "إن أمن أفرادنا أمر بالغ الأهمية، ونحن نواصل التكيف حسب الضرورة. نحن ندعم الجهود الأفغانية لإيجاد حل سياسي للصراع، الذي أصبح الآن أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى."

يشار إلى أن حركة طالبان (المحظورة في روسيا) سيطرت على معظم المدن الكبرى ذات الأهمية الاستراتيجية، وتواصل تقدمها في ظل تراجع القوات الحكومية أمامها على كافة الجبهات.

وبالأمس نقلت شبكة "سي إن إن"، عن مصدر دبلوماسي أن أحد التقييمات الاستخباراتية يشير إلى أن كابل قد تصبح معزولة من قبل "طالبان" في غضون أسبوع وربما خلال الـ 72 ساعة القادمة.

وقال عضو مجلس إقليمي محلي، إن الحركة سيطرت أمس السبت على مدينة بل علم الأفغانية، التي تبعد حوالي 70 كيلومترا عن العاصمة كابل.

وكانت مصادر في الجيش الأمريكي قد قدرت أن كابل يمكن أن تتعرض لهجوم المتمردين في غضون 30 يوما وأن حركة طالبان قد تجتاح بقية البلاد في غضون بضعة أشهر، إلا أن مسلحي الحركة سيطروا خلال أيام فقط على جزء كبير من شمال وغرب البلاد.

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة "طالبان"، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مطلع مايو/ أيار الماضي، والمقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر/ أيلول المقبل.