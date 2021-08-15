تقارير: وفد الحكومة الأفغانية يغادر إلى قطر اليوم للقاء طالبان

أفادت تقارير نقلا عن مصادر دبلوماسية، اليوم الأحد، أن وفد الحكومة الأفغانية سيتوجه إلى قطر اليوم للقاء ممثلين عن حركة طالبان.

موسكو - سبوتنيك. وسيضم الوفد رئيس المجلس الاعلى للمصالحة الوطنية عبد الله عبد الله، بحسب وكالة "رويترز".

وتدهور الوضع في أفغانستان بشكل حاد خلال الأسابيع الأخيرة، حيث كثفت حركة طالبان هجومها على المدن الكبرى، وسيطرت، اليوم الأحد، على جميع المعابر الحدودية في أفغانستان.

وأعلنت حركة "طالبان"، اليوم الأحد، سيطرتها على ولاية كابيسا المحاذية من ناحية الشرق للعاصمة الأفغانية كابل "بجميع مرافقها الحيوية".

وقالت في بيان صادر عنها: "تمت السيطرة على مدينة محمود راقي، عاصمة ولاية كابيسا. قبل لحظات، تمكن المجاهدون من السيطرة الكاملة عل عاصمة المحافظة ومقر الشرطة ومركز المخابرات وجميع ملحقاته".

في وقت لاحق من اليوم، قال المسلحون إنهم يتفاوضون مع الحكومة بشأن إمكانية دخول كابل سلميا، وأن الحكومة الأفغانية ستكون مسؤولة عن أمن العاصمة حتى نهاية عملية انتقال السلطة.

كما توسط عبد الله عبد الله في عملية انتقال السلطة، بينما اختير وزير الداخلية الأفغاني السابق علي أحمد جلالي رئيسا للحكومة الانتقالية في البلاد، وفقا لوكالة "رويترز".

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة "طالبان"، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مطلع مايو/ أيار الماضي، والمقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر/ أيلول القادم.