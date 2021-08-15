مصدر بالرئاسة الأفغانية: الرئيس أشرف غني يقبل بالاستقالة ويغادر البلاد

قال مصدر بالرئاسة الأفغانية، اليوم الأحد، إن الرئيس أشرف غني وافق على الاستقالة في ظل الأوضاع المتأزمة في البلاد، موضحا في الوقت نفسه أن الأنباء عن التوافق بين الأطراف الأفغانية على اختيار وزير الداخلية السابق علي أحمد جلالي لرئاسة حكومة مؤقتة مجرد "شائعة".



وقال المصدر في القصر الرئاسي لسبوتنيك: "الرئيس أشرف غني وافق على الاستقالة، وقال إنه لا احتمالية لاندلاع القتال في كابل لأن طالبان لا ترغب في عنف عادي".

Breaking - Sources said President Ghani has left the country. pic.twitter.com/4bOgsSlzRR — TOLOnews (@TOLOnews) August 15, 2021

وأضاف أيضا أن الأنباء حول التوافق على تعيين جلالي كرئيس لحكومة مؤقتة ووصول الملا عبد الغني برادر رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان المحظورة في روسيا "مجرد شائعات".

كما لفت المصدر بالقصر الرئاسي إلى أن الأزمة الحالية سوف تنتهي "خلال يومين أو ثلاثة أيام".

كما أكد المصدر أن الرئيس أشرف غني ومستشار الأمن القومي حمد الله محب غادرا البلاد إلى طاجيكستان.

وقال المصدر لوكالة سبوتنيك إن الرئيس أشرف غني ومستشار الأمن القومي حمد الله محب ورئيس مكتب رئاسة الجمهورية محمود فضلي، غادروا كابول إلى طاجيكستان ومنها إلى دولة ثالثة".

تدهور الوضع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة مع هجوم طالبان على المدن الكبيرة في البلاد. أفادت وسائل إعلام ومصادر، الأحد ، أن طالبان تسيطر على جميع المعابر الحدودية في أفغانستان. وقال المسلحون في وقت لاحق إنهم يتفاوضون مع الحكومة بشأن إمكانية دخول كابول سلميا وأن الحكومة الأفغانية ستكون مسؤولة عن أمن كابول حتى نهاية العملية الانتقالية. وفقًا لمصدر في وكالة سبوتنيك، وافق الرئيس الأفغاني أشرف غني على التنحي اليوم الأحد.