صحيفة: ألمانيا تخلي سفارتها في كابل بطائرات نقل عسكرية

كشفت صحيفة "بيلد ام زونتاج"، اليوم الأحد أن الجيش الألماني يرسل طائرات نقل عسكرية لإخلاء سفارة بلاده في كابول، في ظل تطويق مقاتلي حركة طالبان للعاصمة الأفغانية.

وذكرت الصحيفة أن هذه طائرات نقل من طراز إيه400إم مع 30 فردا من جنود المظلات على متن كل منها لإجلاء طاقم السفارة الألمانية ومساعديهم الأفغان، بحسب "رويترز".

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تحددها أن الطائرات ستنقل الموظفين الذين يتم إجلاؤهم إلى مركز قريب، قد يكون العاصمة الأوزبكية طشقند، ليستقلوا رحلات جوية مستأجرة.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية إن الإعداد لمهمة إجلاء الليلة الماضية تم بشكل طارئ للغاية، إلا أنه رفض الإدلاء بمزيد من التصريحات تعليقا على تقرير الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن المصادر ذاتها أن موافقة البرلمان الألماني، وهي خطوة مطلوبة لمثل هذه المهمة العسكرية، يتعين أن تصدر في وقت لاحق نظرا لكون العملية مُلحة.

وكانت وزارة الداخلية الأفغانية أكدت اليوم أن حركة "طالبان" بدأت في دخول العاصمة كابل من جميع الاتجاهات، بعد سيطرتها على المدن الكبرى في البلاد.

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة "طالبان"، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مطلع مايو/ أيار الماضي، والمقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر/ أيلول القادم.

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