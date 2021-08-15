رئيس مجلس المصالحة الأفغانية يؤكد رحيل الرئيس أشرف غني من البلاد

أكد رئيس مجلس المصالحة الوطنية الأفغانية، عبد الله عبد الله، أن "الرئيس الأفغاني أشرف غني استقال ورحل من البلاد"، في وقت تقترب فيه حركة طالبان الإرهابية من السيطرة على العاصمة كابل.

كابل- سبوتنيك . وقال عبد الله، في مقطع فيديو مصور بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن الرئيس غني "استقال وغادر البلاد.. وتركها في مثل هذا الموقف الصعب".

وكان مصدر بالرئاسة الأفغانية، قال في وقت سابق اليوم، إن الرئيس أشرف غني وافق على الاستقالة في ظل الأوضاع المتأزمة في البلاد، موضحا أن الأنباء عن التوافق بين الأطراف الأفغانية على اختيار وزير الداخلية السابق علي أحمد جلالي لرئاسة حكومة مؤقتة مجرد "شائعة".

وقال المصدر في القصر الرئاسي لسبوتنيك: "الرئيس أشرف غني وافق على الاستقالة، وقال إنه لا احتمالية لاندلاع القتال في كابل لأن طالبان لا ترغب في عنف عادي". كما لفت المصدر إلى أن الأزمة الحالية سوف تنتهي خلال يومين أو ثلاثة أيام، مؤكدا أن الرئيس أشرف غني ومستشار الأمن القومي حمد الله محب غادرا البلاد إلى طاجيكستان.

من جانبها، أمرت حركة" طالبان" الإرهابية قواتها بدخول أحياء العاصمة الأفغانية، لمنع أعمال النهب والعنف في المناطق التي غادرتها الشرطة وقوات الأمن.

وقالت الحركة، في بيان على موقعها الإلكتروني: "أصدرت الإمارة الإسلامية بيانا في الصباح جاء فيه أن قواتنا خرجت من كابل ولا نريد دخول كابول بالوسائل العسكرية، ولكن الآن هناك تقارير تفيد بإخلاء مناطق في كابل، وتركت الشرطة وظيفتها في توفير الأمن".