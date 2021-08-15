الرئيس الأفغاني السابق يظهر برفقة بناته ويطلب من "طالبان" حماية الشعب

ظهر الرئيس الأفغاني السابق، حامد كرزاي، اليوم الأحد، في فيديو خاص برفقة بناته الثلاث، يطالب حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا الاتحادية) بتوفير الحماية للشعب الأفغاني.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء "تولو" الأفغانية، فإن الرئيس كرزاي ناشد السلطات الحكومية و"طالبان" لحماية الشعب وطلب من الناس البقاء في منازلهم والتحلي بالهدوء.

ویدیو - پیام حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور به مردم pic.twitter.com/HBuIzODnPh — TOLOnews (@TOLOnews) August 15, 2021

وقال كرزاي إنه "وغيره من القادة السياسيين يواصلون جهودهم لحل القضايا بشكل سلمي".

وتدهور الوضع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة بعد هجوم "طالبان" على المدن الكبيرة في البلاد، حيث سيطرت الحركة على جميع المعابر الحدودية في أفغانستان، مما جعل اليوم الأحد، المئات من الأشخاص يسارعون للفرار من كابل العاصمة بعد أن أمرت "طالبان" قواتها بالدخول إلى كابل.