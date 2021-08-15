إيران تتخذ قرارا جديدا بشأن الرحلات الجوية الداخلية

اتخذت الحكومة الإيرانية، اليوم الأحد، قرارا جديدا بشأن الرحلات الجوية الداخلية، خلال فترة الإغلاق العام.

وأفادت وكالة فارس، مساء اليوم الأحد، بأن محمد حسن ذيبخش، المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني قد أعلن تقليص عدد الرحلات الجوية للخطوط الداخلية، بنحو 70 %، وذلك خلال فترة الاغلاق العام في البلاد، والتي تبدأ من يوم غد الإثنين حتى الجمعة المقبلة.

وأكد محمد حسن ذيبخش أن مقر عمليات اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا قرر في بيان جديد له ضرورة تقليص الرحلات الجوية والقطارات والحافلات إلى الثلث لمدة 5 أيام، من الإثنين وحتى الجمعة المقبلة، وذلك بحسب القوانين واللوائح الحكومية اللازمة، مشيرا إلى وجوب التزام حركة النقل الجوي الداخلي بتنفيذ هذا القرار.

وشدد المسؤول الإيراني على أنه بمجرد إخطار منظمة الطيران المدني في بلاده بهذا القرار، تم إخطار شركات الطيران الداخلية، وهو ما أدى إلى مراجعة جميع رحلات الخطوط الجوية، من أجل تقليص عدد الرحلات إلى الثلث، مشيرا إلى وجود حالة من الالتزام بالبروتوكولات الصحية والوقائية في الرحلات الجوية، وبأن جميع الطائرات الداخلية، حاليا، تقوم بتشغيل 60٪ من مقاعدها على الخطوط الداخلية فقط.

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