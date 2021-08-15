مستشفى كابل: إصابة أكثر من 40 في اشتباكات على مشارف كابل ونقلهم للعلاج

قالت مستشفى كابل على موقع تويتر، إن 40 شخصا أصيبوا في اشتباكات على مشارف كابل.

وتابعت المستشفى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، وذلك حسب وكالة رويترز.

وأمرت حركة طالبان (المعترف بها بالإرهابية والمحظورة في روسيا) قواتها بدخول أحياء العاصمة الأفغانية، بحسب بيان للحركة اليوم الأحد.

ووفقا لطالبان، تم ذلك لمنع أعمال النهب والعنف في المناطق التي غادرتها الشرطة وقوات الأمن.

وقالت الحركة (المحظورة في روسيا)، في بيان على موقعها الإلكتروني: "أصدرت الإمارة الإسلامية بيانا في الصباح جاء فيه أن قواتنا خرجت من كابل ولا نريد دخول كابل بالوسائل العسكرية، ولكن الآن هناك تقارير تفيد بإخلاء مناطق في كابل، وتركت الشرطة وظيفتها في توفير الأمن".

وأضاف البيان: "أمرت الإمارة الإسلامية قواتها بدخول مناطق كابل التي فر منها العدو [في إشارة للقوات الحكومية] حتى لا يضر المعتدون بالناس ومنعا للسرقة والنهب".

ولفت البيان إلى أنه "يجب ألا يشعر مواطنو كابل بأي خوف من المجاهدين، ولا يسمح لأي من المجاهدين دخول منزل شخص ما أو مضايقته".