إيران تسجل حصيلة وفيات "كوفيد 19" غير مسبوقة منذ تفشي الوباء

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، تسجيل حصيلة يومية قياسية لوفيات فيروس كورنا المستجد في البلاد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليناهز إجمالي ضحايا الوباء 98 ألفا من بين أكثر من 3.7 مليون مصاب.

طهران- سبوتنيك. وكشفت الناطقة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، خلال مؤتمر صحفي، عن وفاة 620 شخصا منذ أمس بسبب وباء "كوفيد-19"، وذلك لتصبح حصيلة الوفيات اليومية الأعلى منذ تفشي الوباء.

وسجلت الحصيلة الأعلى الماضية، يوم الاثنين الماضي، بعد وفاة 588 شخصا خلال يوم واحد. وبحصيلة اليوم، يصل عدد الوفيات الإجمالي في البلاد بسبب "كوفيد-19" إلى 97828 حالة، من بين أكثر من 3.7 مليون حالة إصابة.

أعلنت الحكومة الإيرانية أن أكثر من 19 مليون شخص تلقوا الجرعتين الأولى والثاني من لقاحات فيروس كورونا المستجد حتى الآن.

وفي السبت الماضي، فرضت إغلاقا عاما، ابتداء من غد الاثنين ولمدة خمسة أيام، لجميع المؤسسات الحكومية والمصارف والمحال التجارية، في محاولة للسيطرة على الوضع الصحي.

كما قررت السلطات أيضا، منع مراسم العزاء الحسيني في الأماكن المغلقة، بالإضافة إلى منع المواكب السيارة.