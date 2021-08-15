هولندا ترسل طائرة إجلاء عسكرية إلى كابل وتوقف التحليق في المجال الجوي الأفغاني

أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم الأحد، إرسال طائرة عسكرية إلى كابل لإجلاء موظفي سفارتها والمترجمين الأفغان وعائلاتهم من أفغانستان المضطربة.

أمستردام- سبوتنيك. يأتي ذلك على خلفية تصاعد الصراع بين حركة طالبان (المحظورة في روسيا) والحكومة الأفغانية، كما أكدت الخطوط الجوية "كي إل إم " عن وقف مرور رحلاتها عبر المجال الجوي الأفغاني.

وأفادت الوكالة الإخبارية الهولندية "إن أو إس"، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، بأنه وبحسب وزارة الدفاع، أرسلت هولندا طائرة عسكرية إلى كابل لنقل موظفي السفارة والمترجمين وعائلاتهم، عقب نقل مقر السفارة الهولندية مساء أمس إلى مكان أقرب إلى مطار العاصمة الأفغانية.

وأضافت: "لم يتم تحديد موعد مغادرة الطائرة أو مكان هبوطها لأسباب أمنية. كما أنه من غير المعروف ما إذا كان سيتم إعادة جميع موظفي السفارة الهولندية في كابل، أو ما إذا كان عدد قليل منهم سيبقون لمواصلة العمل".

وتابعت موضحة أن هولندا على اتصال بجميع المترجمين الأفغان لترتيب استقبالهم في هولندا. وفي السياق أشارت الوكالة إلى أن "الخطوط الجوية [كي إل إم]، قد قررت وقف رحلاتها عبر المجال الجوي الأفغاني".