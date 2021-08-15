فرنسا تنشر تعزيزات أمنية في الإمارات لإجلاء رعاياها من أفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأحد، نقل سفارتها إلى مطار كابل في ظل تردّي الأوضاع في العاصمة الأفغانية، داعية رعاياها هناك إلى مغادرة الأراضي فورا.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، فإن "فرنسا قامت بنشر تعزيزات عسكرية وعتادا جويا في دولة الإمارات العربية المتحدة لتسهيل إجلاء رعاياها في الساعات القليلة المقبلة إلى أبوظبي"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" .

وتبذل حاليا فرنسا كل ما في وسعها لضمان سلامة مواطنيها الذين ما زالوا في أفغانستان، وهي "أولويتها المطلقة".

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: "مرور ساعة بساعة، تدهور الوضع مقلق للغاية، "طالبان" على أبواب كابل".

وقال قصر الإليزيه لـ "وكالة فرانس برس" إن "الأولوية الفورية والمطلقة في الساعات المقبلة هي أمن الفرنسيين الذين تم استدعاؤهم لمغادرة أفغانستان، إضافة إلى أفراد أفغان وفرنسيين".

وأضاف: "هذه العمليات التي طالت مئات الأشخاص نفذت في الأسابيع الأخيرة وما زالت مستمرة".

هذا وقال مصدر بالرئاسة الأفغانية، في وقت سابق اليوم، إن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، وافق على الاستقالة في ظل الأوضاع المتأزمة في البلاد، موضحا أن الأنباء عن التوافق بين الأطراف الأفغانية على اختيار وزير الداخلية السابق علي أحمد جلالي لرئاسة حكومة مؤقتة مجرد "شائعة".